Milan, la reazione che non ti aspetti: vittoria che pesa come un macigno

L'ANALISI

A Roma i rossoneri sono risorti

La reazione che non ti aspetti. Nella situazione più scomoda di tutte, il Milan ha reagito alla grande e ha mandato un segnale all'Inter. Una vittoria che pesa come un macigno per la corsa alla prossima Champions League, ma che tiene in vita ancora le speranze di scudetto. A Roma i rossoneri hanno trovato la "soluzione" auspicata da Pioli alla vigilia.

Serviva la reazione e reazione c'è stata per mettersi alle spalle un periodo buio e tantissime critiche. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere squadra vera e ha lavorato sulla mente. Incredibili, infatti, i primi 15' dell'Olimpico con almeno tre palle gol grandi così. La voglia di dimostrare a tutti che ancora non è finita: l'orgoglio di un gruppo ferito e dato per tutti agonizzante. Il Milan, invece, è più vivo che mai.

Ottima la prestazione di tutti con Rebic a farla da protagonista. Proprio lui che nelle ultime partite era apparso svogliato e stanco. Discontinuo sì, ma capace di spaccare le partite quando in giornata con le sue accelerazioni. Preciso e attento anche Tomori che ha concesso un turno di riposo a Romagnoli, molto bene anche la prestazione di Tonali sempre nel vivo del gioco. Nessuno ha steccato nella partita più importante. La rincorsa è appena iniziata e Pioli vuole continuare a inseguire il sogno.

Unica nota negativa della serata i tre infortuni muscolari per Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic. Non c'è ansia, ma i giocatori verranno valutati nelle prossime ore.