Milan, la pausa per uscire dalla crisi. E arriva anche Cardinale

Il patron rossonero in Italia per dare un'accelerata al progetto stadio

In due settimane il Milan si deve ritrovare, in campo e fuori. Se Pioli sta pensando a un nuovo cambio di modulo approfittando della pausa per le nazionali, in società è attesa l'accelerata per il nuovo stadio. Gerry Cardinale, infatti, sarà a Milano nei prossimi giorni per lavorare al progetto. L'idea La Maura sembra essere sempre più difficile da realizzare, anche per via delle proteste degli ambientalisti, e l'ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella di Sesto San Giovanni.

Il proprietario del Milan, fondatore di RedBird, ha come priorità quella di regalare al club un nuovo stadio e proprio per questo sta svolgendo in prima persona le varie trattative, come dimostra l'incontro con il sindaco Sala a inizio marzo. Per il mercato c'è tempo, anche se i tifosi iniziano ad alzare la voce: sempre in stand-by, infatti, il rinnovo di Leao. Al momento, però, non è previsto nessun incontro con l'entourage del portoghese. Prima c'è da pensare al campo e al nuovo stadio.

