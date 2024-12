Milan, la grande festa è un fiasco: squadra e società nel mirino dei tifosi

Fonseca, con l'appoggio del club, ha mandato in panchina Theo Hernandez e Calabria (nemmeno entrati a gara in corso), ma la mossa non ha avuto effetti su una squadra troppo prevedibile e che ha creato problemi al Genoa solo quando è riuscita a ripartire in verticale. Fofana e Reijnders si sono confermati imprescindibili, mentre la maggior parte degli altri compagni non riesce a trovare continuità di rendimento. I pochi applausi della serata sono stati riservati ai giovani, gli unici che non hanno colpe del progetto finora fallimentare: Jimenez è stato addirittura il migliore dei suoi, Liberali è ancora un po' acerbo così come Camarda, salutati però con grande affetto al momento del cambio.