Serie A: Milan-Genoa 0-0, i rossoneri non sfondano il muro rossoblù

LE STATISTICHE

• Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare di Serie A (2V, 4N): l’ultima volta che il Grifone ha fatto meglio nella competizione risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (otto in quel caso).

• Milan e Genoa hanno pareggiato due incontri di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1991 e il 1992 (tre in quel caso).

• Il Genoa hanno pareggiato due gare esterne consecutive contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 1981 (tre ‘X’ di fila in quell’occasione).

• Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in almeno sei delle prime otto gare interne stagionali di Serie A per la prima volta dal 2002/03 (sette in quell’occasione).

• Il Milan è la squadra che conta più clean sheet interni in questo campionato (sei). Solo il Bologna (tre) ha subito meno gol dei rossoneri (quattro) in match casalinghi nel torneo in corso.

• Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata per tre trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio-febbraio 2021.

• Il Milan non è riuscito a segnare in tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, tante volte come nelle precedenti 45 gare al Meazza nella competizione.

• Milan e Genoa hanno pareggiato 0-0 un match di Serie A per la prima volta dal 22 ottobre 2017 (in quel caso al Ferraris).

• Il Genoa ha pareggiato 0-0 due match di Serie A di fila per la prima volta da febbraio-marzo 2022 (tre in quel caso).

• Il Milan ha pareggiato due incontri per 0-0 nei primi 15 incontri di questo campionato (vs Juventus e Genoa): già uno in più di quelli registrati nello scorso torneo.

• Il Milan ha conquistato 23 punti dopo 15 incontri in questa Serie A; l’ultima volta che il Diavolo ha fatto peggio a questo punto di un torneo di massima serie risale al 2019/20 (20 in quel caso).

• 50ª presenza in Serie A sia per Tijjani Reijnders che per Malick Thiaw.

• 50ª presenza per Andrea Pinamonti con la maglia del Genoa tra tutte le competizioni.

• Mattia Liberali (17 anni e 253 giorni) è il quarto giocatore a scendere in campo dal primo minuto con la maglia del Milan in un match di Serie A prima di compiere 18 anni d'età nell'era di tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Gianluigi Donnarumma, Francesco Camarda e Michele Piccolo.

• Il Milan schiera questa sera il suo XI titolare con l'età media più bassa in questo campionato (24 anni e 258 giorni); l'ultima volta che il Diavolo ha messo in campo dal primo minuto una formazione più giovane in un match di questa competizione risale al 3 maggio 2023 (24 anni e 165 giorni, contro la Cremonese).