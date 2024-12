La Sud non fa festa con il Milan: fischi per Ibra e Furlani e durissimo striscione

La festa in campo per i 125 anni del Milan, con la meritata premiazione di veri e propri monumenti rossoneri come Franco Baresi, Marco van Basten e Filippo Inzaghi, e la contestazione sugli spalti. Durante la celebrazione, la Curva Sud ha esposto uno striscione durissimo ("Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più!") e fischiato due volte Zlatan Ibrahimovic prima e Giorgio Furlani poi, inquadrati per pochi secondi sul maxi schermo di San Siro.