Psg-Bayern: bruttissimo infortunio per Musiala dopo uno scontro con Donnarumma. Gigio sconvolto

Bruttissimo infortunio alla gamba sinistra per Jamal Musiala nel finale di primo tempo della sfida dei quarti di finale del Mondiale per Club tra il suo Bayern e il Psg. Il centrocampista tedesco si è fatto male in uno scontro con il portiere dei campioni d'Europa Donnarumma in uscita. Musiala è rimasto a terra poi è stato trasportato fuori dal campo in barella con le mani sul volto. Sconvolto Donnarumma dopo l'impatto.