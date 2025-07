Leoni, finalmente maturo: “Pirandello più difficile della Serie A”

Le voci di mercato e le big di Serie A che ti cercano, tutto passa in secondo piano davanti alla commissione d’esame per la maturità. Questo è quello che è successo a Giovanni Leoni, difensore del Parma che piace a tutte le grandi della Serie A. Il classe 2006 si è diplomato al Liceo Scientifico Sportivo Gymnasium Patavinum Sport di Padova e ha parlato ai microfoni del Corriere Veneto: “Sono contento di aver finito la scuola, l’esame è stato decisamente impegnativo. Sicuramente è più difficile l’interrogazione su Pirandello piuttosto che giocare a calcio. Ho sempre faticato con lo studio, specialmente per la mia dislessia, ma mi sono sempre impegnato moltissimo. Gli ultimi due anni sono stati duri, non lo nascondo. Ho frequentato fino al primo quadrimestre del quarto anno, poi sono iniziate le trasferte. Sono prima andato alla Sampdoria, poi al Parma e durante l’anno mi allenavo la mattina, il pomeriggio facevo lezioni privati con una professoressa che mi seguiva. Devo ringrazia la scuola e il preside che la dirige da dieci anni, sono stati sempre disponibili ad accogliere le esigenze di noi studenti-atleti. Ho deciso di iscrivermi all’università, indirizzo Scienze motorie. Sono orientato verso corsi di laurea telematici, così da poter continuare a dedicarmi alla carriera da calciatore. Studiare però è fondamentale e voglio continuare a farlo”.