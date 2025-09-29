Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

La vittoria nel big match contro il Napoli portata a termine nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo ha confermato la solidità difensiva che Massimiliano Allegri ha saputo dare al suo Milan in questo inizio di campionato. Pur avendo incassato gol dopo oltre 400 minuti con il rigore di De Bruyne, i rossoneri hanno resistito agli assalti dei campioni d'Italia e questo aspetto ritrovato ora dovrà fare i conti con un altro esame di maturità: la trasferta contro la Juventus.