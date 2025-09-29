Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

Allegri può contare su De Winter più di Odogu per sostituire l'inglese. Sulla fascia Bartesaghi pronto a prendere il posto di Estupinan
La vittoria nel big match contro il Napoli portata a termine nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo ha confermato la solidità difensiva che Massimiliano Allegri ha saputo dare al suo Milan in questo inizio di campionato. Pur avendo incassato gol dopo oltre 400 minuti con il rigore di De Bruyne, i rossoneri hanno resistito agli assalti dei campioni d'Italia e questo aspetto ritrovato ora dovrà fare i conti con un altro esame di maturità: la trasferta contro la Juventus.
Domenica sera, in casa dei bianconeri di Tudor, Allegri però dovrà per forza di cose cambiare qualcosa e non solo per la squalifica di Estupinan sulla sinistra. Durante la sfida contro il Napoli infatti si è fermato Fikayo Tomori per un problema muscolare con gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore, che verrà monitorato giorno dopo giorno fino al posticipo dello Stadium.
In una rosa volutamente corta per la mancanza di impegni infrasettimanali europei, Allegri ha poche possibilità per impostare rotazioni interne e le pedine per eventualmente sostituire l'inglese sono essenzialmente due: De Winter e il giovane Odogu, con il primo ampiamente favorito. Per la fascia sinistra invece la scelta dovrebbe ricadere su Bartesaghi.
