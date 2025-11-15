Kjaer: "Se Eriksen se ne fosse andato, non avrei più giocato"

A dieci mesi dal ritiro Simon Kjaer è tornato a parlare dell'arresto cardiaco di Eriksen, di Milan, di presente e di futuro in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport. "Il 12 giugno 2021 è cambiato tutto - ha detto l'ex difensore rossonero -. Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato. Ho capito che il calcio è il calcio, la vita è la vita. Il calcio è lavoro e passione, la vita è un'altra cosa". "Non ci ripenso e ho rivisto solo qualche frammento di quelle immagini sui social, ma qualche giorno fa mi è successa una cosa. Durante una partita di mio figlio, un ragazzo si è fratturato il polso e l’ambulanza è entrata in campo - ha aggiunto -. Mi sono sentito strano. Però, finché Christian starà bene, io starò bene". "Mi hanno spiegato che, in un trauma, alcune cose le ricordi, altre no - ha continuato Kjaer -. Su quel campo eravamo in 40 e tutti insieme abbiamo ricordato quelle ore. Io ora non so quali ricordi siano miei e quali no". "I compagni mi hanno detto che se non fossimo stati abbracciati, alcuni sarebbero corsi via - ha continuato -. Qualcuno guardava, altri no".