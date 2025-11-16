Milan, Allegri ritrova l'equilibratore Rabiot: con lui anche la difesa respira

Il giorno cerchiato in rosso sul calendario di Massimiliano Allegri è martedì. E c'è da capirlo: dove averlo inseguito per tutta l'estate e averlo perso dopo lo 0-0 dello Stadium contro la Juve, il tecnico del Milan ritroverà finalmente Adrien Rabiot, l'equilibratore per eccellenza di un centrocampo che, nelle ultime settimane, ha fatto acqua da tutte le parti. Basti un dato: quattro gare con il francese in campo, tra Bologna, Udinese, Napoli e, appunto, Juve e un solo gol al passivo (3 vittorie e il pareggio dello Stadium, sei gol fatti); cinque partite senza Rabiot e sei reti subite (più di una a incontro con un bilancio di due vittorie e tre pareggi tra Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma). Con un'aggravante: solo una volta, nell'1-0 contro la Roma, la porta di Maignan è rimasta inviolata.