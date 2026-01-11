Milan, che fatica per fare un gol: la soluzione è la difesa a 4?

Nell’ultima mezz’ora contro il Genoa e nel finale del Franchi con il cambio modulo è arrivato anche il gol e quindi per combattere la sterilità offensiva il tecnico potrebbe decidere per il cambio di sistema. Il tridente sarebbe ben assortito perché Fullkrug sa stare in mezzo all'area e a contatto con i centrali avversari meglio di quanto sappia fare Leao che, al contrario, è decisamente più pericoloso quando ha la possibilità di partire da sinistra e puntare l’uomo in campo aperto. Pulisic tornerebbe a destra e anche per i tre di centrocampo le opzioni sarebbero molte, ma non si può dire lo stesso della difesa perché di fatto il Milan non ha un vero e proprio terzino destro.