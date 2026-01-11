Milan, Allegri: "Per la Champions mancano 34-36 punti, dobbiamo tornare a vincere"

Negli ultimi minuti di Fiorentina-Milan ha lasciato il campo prima del triplice fischio del signor Massa perché infuriato coi suoi giocatori e ripreso dalle telecamere mentre scendeva gli scalini del tunnel del Franchi è andato negli spogliatoi quando i viola stavano ancora attaccando, ma quando è arrivato davanti ai microfoni delle tv Massimiliano Allegri aveva recuperato la calma e anche il proverbiale sorriso e ha analizzato così la seconda frenata consecutiva dei rossoneri dopo quella col Genoa: "Abbiamo fatto un buon primo tempo senza riuscire a fare gol. Non è che nel calcio puoi avere 100 occasioni - ha detto a Dazn - Bisogna essere più precisi, lo siamo stati per un po’ di tempo e ora lo siamo un po’ meno. Poi nel secondo tempo la Fiorentina ha premuto un po’ di più. Dopo l’1-0 abbiamo avuto la pazienza di portare tante palle vicino l’area. Dopo l’1-1 abbiamo ricommesso l’errore fatto col Genoa. Sette minuti sono tantissimi, la palla va giocata meglio vicino all’area e i ragazzi lo sanno, bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo preso gol su palla inattiva. Dobbiamo starci attenti, sono palle che determinano la partita".