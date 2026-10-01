Milan, Jeremy Menez torna sul rapporto con Montella: la discussione dietro il suo addio al Diavolo

Tra questi, inevitabilmente, c'è il racconto del suo addio al Milan nel 2016, con l'ammissione delle sue colpe nella separazione dal Diavolo: "Andammo in ritiro in America. In un'amichevole contro il Liverpool Montella mi mise in panchina e all'allenamento successivo mi comportai da svogliato. Lui mi cacciò e io gli risposi in modo acceso. A fine allenamento chiamò Galliani e gli disse di mandarmi via. Ero una testa calda, è stata colpa mia". Una storia, quella con il Milan, nata nel 2014 con lo zampino di due illustri ex rossoneri "Ricordo che Ibrahimovic e Thiago Silva chiamarono Galliani. Adriano venne a Ibizia, dove ero in vacanza, e mi convinse. Il primo anno fu incredibile: 16 gol e 4 assist. Il secondo, invece, andò male".