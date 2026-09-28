Addio a Stefano "Verbania" Milani: il tifoso del Milan noto sui social è morto a 57 anni
Stefano Milani, noto sui social come "Stefano Verbania", era divenuto un punto di riferimento per tanti sportivi, giornalisti e personaggi dello spettacolo
Stefano Milani, conosciuto come Stefano Verbania © facebook
La comunità del tifo rossonero e del web piange la scomparsa di Stefano Milani, noto sulle piattaforme social con lo pseudonimo di "Stefano Verbania". Il cinquantasettenne si è spento dopo aver affrontato per anni una complessa battaglia contro il cancro, testimoniata giorno per giorno con trasparenza e grande dignità.
Inizialmente conosciuto sul social X per la viscerale passione verso i colori del Milan, nel tempo il suo profilo si era trasformato in un diario personale. Le sue testimonianze sulla malattia e la determinazione nel godersi ogni singolo momento avevano conquistato l'affetto trasversale di migliaia di utenti, superando qualsiasi rivalità calcistica, e arrivando perfino a toccare sportivi, giornalisti e personaggi dello spettacolo.
La storia di coraggio di Stefano Milani aveva varcato i confini della rete arrivando fino ai vertici del Milan. Circa due anni e mezzo fa l'allora tecnico Stefano Pioli lo aveva invitato personalmente nel centro sportivo di Milanello per permettergli di coronare il sogno di una vita e conoscere da vicino i suoi beniamini. Nel corso dei mesi non erano mancati altri attestati di vicinanza da parte di icone del pallone. Tra questi figurano i videomessaggi di Paolo Maldini, che lo spronava a non cedere mai, di Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Franco Baresi e Fikayo Tomori.
L'annuncio della scomparsa ha generato una enorme ondata di messaggi di cordoglio e commozione da parte di colleghi di tifo, e non solo, e sportivi. Tra i ricordi più toccanti si registrano le parole dell'ex tennista Paolo Bertolucci, che lo ha definito un capitano e un esempio di correttezza, e il pensiero di Giacomo Ciccio Valenti, tra l'altro tifosissimo dell'Inter, che ha sottolineato l'infinita signorilità dimostrata fino all'ultimo.