Addio a Stefano "Verbania" Milani: il tifoso del Milan noto sui social è morto a 57 anni

L'annuncio della scomparsa ha generato una enorme ondata di messaggi di cordoglio e commozione da parte di colleghi di tifo, e non solo, e sportivi. Tra i ricordi più toccanti si registrano le parole dell'ex tennista Paolo Bertolucci, che lo ha definito un capitano e un esempio di correttezza, e il pensiero di Giacomo Ciccio Valenti, tra l'altro tifosissimo dell'Inter, che ha sottolineato l'infinita signorilità dimostrata fino all'ultimo.