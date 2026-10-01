Dimissioni Bianchedi, il commento di Abodi: "Non ho nemici e non li voglio, ho diritto di esprimere opinione"

"Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali, peraltro ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica". Così il ministro dello sport Andrea Abodi, nel commentare le dimissioni da capo delegazione della Nazionale, di Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del Coni. "Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione, ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. La scelta di Bianchedi certo che mi ha sorpreso, anche perché ognuno ha le sue sensibilità e ha il diritto alle proprie sensibilità. Nella mia dichiarazione ho parlato di diritti e doveri e di avere una opinione, averla anche differente. Meno male che le abbiamo differenti ma non pensavo che fossero così differenti", ha concluso.