Dimissioni Bianchedi, il commento di Abodi: "Non ho nemici e non li voglio, ho diritto di esprimere opinione"

Il ministro: "Opinioni differenti. Non pensavo lo fossero così tanto"

01 Ott 2026 - 13:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Abodi e Malagò © italyphotopress

Abodi e Malagò © italyphotopress

"Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali, peraltro ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica". Così il ministro dello sport Andrea Abodi, nel commentare le dimissioni da capo delegazione della Nazionale, di Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del Coni. "Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione, ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. La scelta di Bianchedi certo che mi ha sorpreso, anche perché ognuno ha le sue sensibilità e ha il diritto alle proprie sensibilità. Nella mia dichiarazione ho parlato di diritti e doveri e di avere una opinione, averla anche differente. Meno male che le abbiamo differenti ma non pensavo che fossero così differenti", ha concluso.

videovideo
Leggi anche

Italia, Bianchedi lascia il ruolo di capodelegazione: "Passo indietro per proteggere maglia azzurra da polemiche"

diana bianchedi
andrea abodi
giovanni malago

Ultimi video

01:36
Modric, standing ovation

Modric, standing ovation

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

00:51
Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

01:19
Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

01:54
Il Frosinone vola alto

Il Frosinone vola alto

02:04
Rinascimento viola

Rinascimento viola

01:31
Roma, non solo Dybalen

Roma, non solo Dybalen

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

02:26
I 60 anni di George Weah

I 60 anni di George Weah

01:45
Tra azzurro e nerazzurro

Tra azzurro e nerazzurro

01:37
Napoli, quante scadenze!

Napoli, quante scadenze!

02:59
La Juve di Tacchinardi

La Juve di Tacchinardi

01:36
Modric, standing ovation

Modric, standing ovation

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2026
16:05
Portogallo, Cristiano Ronaldo rischia una maxi squalifica dopo la fuga dal ritiro
 Gianluca Vialli
16:04
Mauro: "Vialli alla Juve o alla Samp". E l'omaggio di Zola all'Europeo della Nazionale
Darmian
15:33
Darmian-Bologna, dopo la prova c'è l'accordo: firma attesa a breve
Abodi e Malagò
13:54
Dimissioni Bianchedi, il commento di Abodi: "Non ho nemici e non li voglio, ho diritto di esprimere opinione"
13:49
Chelsea, riecco Palestra: l'azzurro barista per il World Coffee Day