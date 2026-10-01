Due scudetti rossoneri, il coast to coast col Verona e tanto di più: Weah compie 60 anni

Dal gennaio 2018 al gennaio 2024 è presidente della Liberia. La lotta all'inflazione e alla corruzione è decisamente più difficile di quella contro i difensori. In tutto sono 271 i gol segnati con squadre di club (dall'Africa all'Asia con in mezzo 18 stagioni in Europa di cui quattro e mezzo nel Milan con un totale di 58 reti). In rossonero gli scudetti del '96 e del '99 ma poca gloria in Europa: fuori nei quarti di Uefa nel 1995-96 e nella fase a gironi di Champions nel 1996-97 e nel 1999-2000. Mai una partecipazione a un Mondiale (non essendo la Liberia una delle grandi d'Africa...) ma per questo si è tolto la soddisfazione di vedere in campo, con la casacca a stelle e strisce degli Stati Uniti, il figlio Timothy, classe 2000, con 4 partite e un gol nell'edizione 2022 e 2 presenze nel 2026. Lui, intanto, la storia l'aveva già scritta da tempo, in quel magico 1995 che lo vide conquistare il Pallone d'oro (primo e unico africano a riuscirci) e il Fifa World Player. E oggi, per il suo compleanno numero 60, darà magari una sbirciatina sul web a quell'iconico gol segnato al Verona in un tiepido pomeriggio di fine estate di trent'anni fa.