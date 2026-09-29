Milan, infortunio per Saelemaekers: si è fatto male alla caviglia in allenamento

L'allenamento di oggi, il primo dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim per la sosta per le nazionali, ha riservato una brutta notizia per il Milan: Alexis Saelemaekers si è fatto male alla caviglia. L'esterno belga ha lasciato subito Milanello per effettuare gli esami del caso e capire l'entità dell'infortunio. La prossima partita dei rossoneri è prevista domenica 11 ottobre sul campo del Sassuolo.