Milan, infortunio per Saelemaekers: si è fatto male alla caviglia in allenamento

Andriy Shevchenko compie 50 anni: le foto dalla Dinamo Kiev al Milan al Pallone d'Oro
© italyphotopress | Andriy Shevchenko
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L'allenamento di oggi, il primo dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim per la sosta per le nazionali, ha riservato una brutta notizia per il Milan: Alexis Saelemaekers si è fatto male alla caviglia. L'esterno belga ha lasciato subito Milanello per effettuare gli esami del caso e capire l'entità dell'infortunio. La prossima partita dei rossoneri è prevista domenica 11 ottobre sul campo del Sassuolo.
In questa stagione Saelemaekers, che non era stato convocato dal Belgio, ha giocato 5 partite, quattro in campionato e una in Europa League, per un totale di 218 minuti e un assist (contro il Venezia).
Queste le prossime partite dei rossoneri: Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18, Salisburgo-Milan (Europa League) giovedì 15 ottobre ore 18.45, Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18, Bournemouth-Milan (Europa League) giovedì 22 ottobre 2026 ore 21.
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