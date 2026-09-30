Saelemaekers può farcela per il Sassuolo, ma Amorim studia comunque il piano B

Amorim lo aspetta, anche perché contro il Lecce Saelemaekers ha ben lavorato in compagnia di Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. Il 27enne, che il tecnico portoghese non ha intenzione di schierare sulla fascia, è chiamato ad adattarsi nel ruolo di trequartista dove c'è grande concorrenza. A proposito: in vista del match di Reggio Emilia, è già aperto il ballottaggio su chi dovrà prendere il posto di Saelemaekers che, nel caso, difficilmente sarà titolare al Mapei Stadium. È già aperto il ballottaggio tra Cisse e Diego Moreira, quest'ultimo sempre più in alto nella classifica di gradimento dei tifosi.