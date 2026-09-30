MILAN

Saelemaekers può farcela per il Sassuolo, ma Amorim studia comunque il piano B

Si scaldano Cisse e Diego Moreira, pronti a partire dall'inizio a Reggio Emilia dopo la sosta

30 Set 2026 - 11:12
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Finito ai box per un problema alla caviglia, Alexis Saelemaekers verrà valutato di giorno in giorno dallo staff del Milan. L'obiettivo è quello di non prendere rischi, ma non è da escludere che il belga, rimasto a Milanello durante la sosta, possa farcela per l'impegno con il Sassuolo in programma domenica 11 ottobre (ore 18). Si tratta del primo appuntamento dopo la sosta: mancano ancora diversi giorni e l'ex Roma potrebbe davvero trovare spazio almeno tra i convocati.

Amorim lo aspetta, anche perché contro il Lecce Saelemaekers ha ben lavorato in compagnia di Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. Il 27enne, che il tecnico portoghese non ha intenzione di schierare sulla fascia, è chiamato ad adattarsi nel ruolo di trequartista dove c'è grande concorrenza. A proposito: in vista del match di Reggio Emilia, è già aperto il ballottaggio su chi dovrà prendere il posto di Saelemaekers che, nel caso, difficilmente sarà titolare al Mapei Stadium. È già aperto il ballottaggio tra Cisse e Diego Moreira, quest'ultimo sempre più in alto nella classifica di gradimento dei tifosi.

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