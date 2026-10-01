Cuadrado l'ha fatto di nuovo, l’accoglienza in patria è una pioggia di fischi: "Traditore"

La primissima gara dell'esterno classe '88 è coincisa infatti con la sfida diretta contro la sua ex squadra. Una scelta di maglia che i tifosi avversari non gli hanno affatto perdonato. Durante il match — valido per la quarta giornata del torneo di Clausura della Primera A e finito con un pirotecnico 2-2 — Cuadrado è stato travolto da un'ondata di contestazioni. Per tutti i 57 minuti in cui è rimasto in campo, ogni suo tocco di palla è stato accompagnato da fischi assordanti e insulti, culminati nell'esposizione di uno striscione inequivocabile: "Oggi ci visita Giuda. Il traditore".