Caso FIGC, il CONI convoca la giunta sul futuro di Malagò: ecco la data

Si terrà martedì 6 ottobre la riunione della Giunta nazionale del Coni chiamata a valutare la posizione del presidente della Figc, Giovanni Malagò, e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. La riunione della Giunta, fa sapere il Coni, inizierà alle ore 13 al Foro Italico. A seguire, con inizio alle ore 14, la riunione del Consiglio nazionale straordinario con all'ordine del giorno la ratifica del commissariamento della Federazione italiana pesistica e la situazione della Figc.