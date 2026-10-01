Caso FIGC, il CONI convoca la giunta sul futuro di Malagò: ecco la data

Riunione cruciale al Foro Italico per valutare la posizione del presidente federale

01 Ott 2026 - 13:43
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Giovanni Malagò © italyphotopress

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Si terrà martedì 6 ottobre la riunione della Giunta nazionale del Coni chiamata a valutare la posizione del presidente della Figc, Giovanni Malagò, e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. La riunione della Giunta, fa sapere il Coni, inizierà alle ore 13 al Foro Italico. A seguire, con inizio alle ore 14, la riunione del Consiglio nazionale straordinario con all'ordine del giorno la ratifica del commissariamento della Federazione italiana pesistica e la situazione della Figc.

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