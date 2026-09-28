MILAN

Milan, bilancio 2025-26 in rosso dopo tre anni: pesa l'addio alla Champions, ma è record di ricavi commerciali

Il cda rossonero ha approvato l'esercizio 2025-26: 24 milioni di perdita

28 Set 2026 - 19:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo un triennio chiuso in positivo, il bilancio del Milan torna a tingersi di rosso. Il Consiglio di Amministrazione guidato da Paolo Scaroni ha dato il via libera ai conti dell'esercizio 2025-26, siglando il primo passivo della gestione firmata RedBird: le perdite ammontano a 24 milioni di euro, un passivo comunque ben gestibile a fronte di un patrimonio netto estremamente solido, stimato in 176 milioni al 30 giugno 2026.

A condizionare l'esito finanziario dell'ultima annata è stato soprattutto il mancato accesso alla Champions League, un'assenza che si è tradotta in un mancato incasso compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Ciononostante, contando anche le operazioni di compravendita dei calciatori, il fatturato globale si è attestato a 464 milioni, contenendo la contrazione a un -6% rispetto al bilancio precedente.

A spingere i ricavi del club sono state soprattutto le entrate commerciali e la risposta dei tifosi. Per la prima volta nella storia della società rossonera, le sponsorizzazioni hanno abbattuto il muro dei 100 milioni di euro. Risultati in crescita anche dal botteghino, trainati dal primato di affluenza in campionato, con una media alle partite casalinghe che ha superato quota 72.000 spettatori.

Sul fronte dei debiti, l'indebitamento finanziario netto è salito a 145 milioni di euro (rispetto ai 92 milioni registrati a giugno 2025), a seguito dell'impiego delle linee di credito destinate a finanziare la crescita aziendale e le iniziative strategiche del club.

Come sottolineato nel comunicato ufficiale redatto dalla società, la stabilità economica accumulata nell'ultimo periodo permette di dare ulteriore slancio ai piani di sviluppo. In quest'ottica si colloca sia l'ingresso di Massimo Calvelli nel ruolo di nuovo Amministratore Delegato, sia l'avanzamento fondamentale sul fronte infrastrutture, segnato dal passaggio di proprietà dello stadio Giuseppe Meazza e dei terreni adiacenti in congiunta con l'Inter: un'operazione destinata a potenziare in modo determinante i ricavi futuri e la forza competitiva del club sul campo.

Leggi anche

Avere un pezzo di San Siro a casa: l'idea di Inter e Milan sui seggiolini da demolire

milan
bilancio
cardinale

Ultimi video

01:14
Fiorentina-Signa 9-0

Fiorentina-Signa 9-0

01:30
SRV RULLO NAPOLI MERCATO E "RECUPERI" 28/09 SRV

Napoli, benedetta sosta: Allegri svuota l'infermeria

03:41
"Il portiere perfetto"

"La comunicazione di Martinez, l'affidabilità di Meret e... ": Viviano costruisce il portiere perfetto

01:47
SRV RULLO GILARDINO "TORNA"... A PARMA 28/09 SRV

Il Gila torna per salvare il "suo" Parma

01:39
SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

01:30
SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

01:35
Modric, doppio volto

Modric, doppio volto

01:44
Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

00:41
City, parla l'ex Mancini

City, parla l'ex Mancini

01:31
Il City alla sbarra

Il City alla sbarra

01:14
Fiorentina-Signa 9-0

Fiorentina-Signa 9-0

I più visti di Milan

Vergogna a Milano, vandalizzato il murale dedicato a Franco Baresi a Casa Milan

Avere un pezzo di San Siro a casa: l'idea di Inter e Milan sui seggiolini da demolire

Stefano Milani, conosciuto come Stefano Verbania

Addio a Stefano "Verbania" Milani: era diventato un riferimento per i tifosi del Milan

Goncalo Ramos - 74 milioni di euro

Gonçalo Ramos a secco anche con il Portogallo, Crespo lo stronca: "Non è un bomber"

Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera

Milan, aspettando Ramos in gol ci vanno gli ex: che numeri! Delude solo... Leao

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:57
"Dimissioni": cori dei tifosi turchi contro il ct Montella
21:21
Brasile, Lula firma la legge sul calcio femminile in vista dei Mondiali 2027
20:41
Italia: Pio e Sebastiano Esposito insieme in campo 26 anni dopo gli Inzaghi
20:25
Accuse sugli arbitri: il Barcellona porta Perez in tribunale per diffamazione
19:46
Turchia-Italia, formazioni ufficiali: Pio e Sebastiano Esposito insieme nel tridente