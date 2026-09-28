Milan, bilancio 2025-26 in rosso dopo tre anni: pesa l'addio alla Champions, ma è record di ricavi commerciali

A condizionare l'esito finanziario dell'ultima annata è stato soprattutto il mancato accesso alla Champions League, un'assenza che si è tradotta in un mancato incasso compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Ciononostante, contando anche le operazioni di compravendita dei calciatori, il fatturato globale si è attestato a 464 milioni, contenendo la contrazione a un -6% rispetto al bilancio precedente.