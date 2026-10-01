Argentina, Lautaro terzo miglior marcatore della storia: agganciato Aguero sul podio

Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina senza Leo Messi. Un gol per raggiungere il terzo posto all-time nella classifica marcatori della Seleccion. Un gol, normalità per Lautaro Martinez. Il Toro ha aperto la goleada della Scaloneta contro la Bolivia. 4-0 il punteggio finale in quel di Cordoba. L'attaccante dell'Inter segna per la 41esima volta con la maglia albiceleste. La vera notizia è il raggiungimento al terzo gradino del podio nella storia dei goleador argentini. Posizione ora condivisa con il Kun Aguero.