Argentina, Lautaro terzo miglior marcatore della storia: agganciato Aguero sul podio

01 Ott 2026 - 12:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Lautaro Martinez © Getty Images

Lautaro Martinez © Getty Images

Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina senza Leo Messi. Un gol per raggiungere il terzo posto all-time nella classifica marcatori della Seleccion. Un gol, normalità per Lautaro Martinez. Il Toro ha aperto la goleada della Scaloneta contro la Bolivia. 4-0 il punteggio finale in quel di Cordoba. L'attaccante dell'Inter segna per la 41esima volta con la maglia albiceleste. La vera notizia è il raggiungimento al terzo gradino del podio nella storia dei goleador argentini. Posizione ora condivisa con il Kun Aguero.

Ora Lautaro può "rivedere" i suoi orizzonti. Nel mirino c'è Batistuta, a quota 55. Ad oggi sembra irraggiungibile il Diez Messi, che domina la graduatoria con 125 gol. 

lautaro martinez
argentina

Ultimi video

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

02:59
La Juve di Tacchinardi

La Juve di Tacchinardi

01:36
Modric, standing ovation

Modric, standing ovation

01:36
La strana pausa di Thuram

La strana pausa di Thuram

01:13
Oggi Danimarca-Portogallo

Oggi Danimarca-Portogallo

01:46
CR7 lascia il ritiro

CR7 lascia il ritiro

01:34
Malagò sta con Bianchedi

Malagò sta con Bianchedi

01:41
Federcalcio senza pace

Federcalcio senza pace

01:57
Francia contro Italia

Francia contro Italia

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

00:52
Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa" DICH

Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa"

01:50
Malagò: "Per noi un attestato di fiducia, solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli europei" DICH

Malagò: "Solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli Europei"

00:44
Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

02:24
CLIP SOCIAL WEAH "CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI" 30/09 SRV

Weah 60 anni, così è nato il tormentone: "Ciao a tutti, belli e brutti"

02:28
13 SRV WEAH FA 60 ANNI 1/10 SRV okok

Weah 60 anni di magie e simpatia di un calciatore diverso da tutti

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lautaro Martinez
12:56
Argentina, Lautaro terzo miglior marcatore della storia: agganciato Aguero sul podio
12:48
Cuadrado l'ha fatto di nuovo, l’accoglienza in patria è una pioggia di fischi: "Traditore"
12:36
Bologna, tegola Holm: fuori per 4-6 mesi. Ultime visite per l'ok a Darmian
12:23
Portogallo, a Leão la 7 di Cristiano Ronaldo per la sfida alla Danimarca
12:05
Caso City, Klopp: "Nessuna festa per un titolo assegnato a tavolino"