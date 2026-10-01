Chelsea, riecco Palestra: l'azzurro barista per il World Coffee Day

01 Ott 2026 - 13:49
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Marco Palestra è sparito dai radar da quanto è approdato al Chelsea. L'esterno italiano, pagato a peso d'oro dai Blues, non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale con i londinesi: a rallentare il suo inserimento un problema fisico che lo tiene ancora lontano dai campi. Nel frattempo l'azzurro ricompare sui canali social del Chelsea. I Blues in occasione del World Coffee Day hanno ripubblicato un video di quest'estate in cui Palestra e Jorrel Hato fanno visita a caffetteria di Sydney per scoprire come gli australiani bevono il caffè. 

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