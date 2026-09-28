San Siro, Inter e Milan valutano di cedere 60.000 seggiolini agli abbonati

In passato portarsi a casa il pezzo di un tempio era considerato un sacrilegio, oggi non solo si potrebbe fare, ma è un’azione che potrebbe avere benefici sull’ambiente. È quanto potrebbe accadere a San Siro, il tempio del calcio italiano. Dai documenti ufficiali del "Rapporto Ambientale VAS per il nuovo stadio" si scopre che Inter e Milan stanno pensando seriamente di cedere a migliaia di abbonati un cimelio di estremo valore simbolico: i seggiolini del Giuseppe Meazza. Su una capienza totale di 75.817 posti si stima di poterne recuperare circa l’80%, pari dunque a 60.654 seggiolini. Un’operazione che avrebbe dunque non solo un impatto da un punto di vista di marketing e memoria affettiva, ma anche da quello ambientale. Grazie a questa scelta circa 273 tonnellate di plastica non finirebbero tra i rifiuti, ma nelle case degli appassionati dei due club.