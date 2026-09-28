L'iniziativa

San Siro, Inter e Milan valutano di cedere 60.000 seggiolini agli abbonati

Secondo il Rapporto Ambientale VAS per il nuovo stadio l'operazione salverebbe 273 tonnellate di plastica

28 Set 2026 - 15:58
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In passato portarsi a casa il pezzo di un tempio era considerato un sacrilegio, oggi non solo si potrebbe fare, ma è un’azione che potrebbe avere benefici sull’ambiente. È quanto potrebbe accadere a San Siro, il tempio del calcio italiano. Dai documenti ufficiali del "Rapporto Ambientale VAS per il nuovo stadio" si scopre che Inter e Milan stanno pensando seriamente di cedere a migliaia di abbonati un cimelio di estremo valore simbolico: i seggiolini del Giuseppe Meazza. Su una capienza totale di 75.817 posti si stima di poterne recuperare circa l’80%, pari dunque a 60.654 seggiolini. Un’operazione che avrebbe dunque non solo un impatto da un punto di vista di marketing e memoria affettiva, ma anche da quello ambientale. Grazie a questa scelta circa 273 tonnellate di plastica non finirebbero tra i rifiuti, ma nelle case degli appassionati dei due club.

L’idea è di organizzare delle giornate dedicate, su prenotazione e con ingressi scaglionati per settore, nelle quali avverrebbe lo smontaggio assistito dei seggiolini e la consegna di questi ai tifosi. I progettisti ci tengono tuttavia a sottolineare che “l'azione, pur non generando risparmi significativi se rapportata ai volumi complessivi prodotti, assume un valore simbolico in termini di economia circolare”. Questa sarebbe infatti una delle prime fasi di un cantiere articolato, quello per la decostruzione del Giuseppe Meazza, della durata prevista di 18 mesi e del costo totale stimato di 127 milioni euro.

San Siro, 100 anni di storia: dalla visione di Pirelli ai Mondiali di Italia '90 fino alle Olimpiadi invernali 2026

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