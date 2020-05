Milan, infortunio per Ibrahimovic: domani gli esami

Tegola in casa Milan che da poco ha ripreso gli allenamenti di squadra: Zlatan Ibrahimovic si è fermato per un infortunio. Secondo quanto raccolto da Milanello, lo svedese ha sentito dolore al polpaccio verso la fine della partitella dopo uno scatto. Se fosse uno stiramento al gemello starebbe fuori 30-45 giorni. Domani gli esami per stabilire l'entità dell’infortunio che, secondo fonti della società, non dovrebbe riguardare il tendine d’Achille.