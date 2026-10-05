Milan, la sosta costa caro: Amorim in emergenza verso Reggio Emilia

A tenere in ansia lo staff tecnico rossonero sono soprattutto le condizioni di Alexis Saelemaekers. Il belga, fermatosi nei giorni scorsi per un trauma distorsivo alla caviglia destra accusato in allenamento, continua ad sentire dolore e non si sta allenando con il gruppo. Se i primissimi accertamenti avevano escluso lesioni ossee o danni capsulo-legamentosi lasciando sperare in un rapido recupero, la persistenza del fastidio ha spinto i medici rossoneri a programmare nuovi controlli strumentali nelle prossime ore per chiarire l'entità del problema. La sua presenza per la trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo è da considerarsi a fortissimo rischio: la linea del club è quella della massima prudenza, senza accelerare i tempi per evitare ricadute alla vigilia di un mese privo di soste. L'eventuale assenza dell'esterno — reduce dalla prova dal 1' contro il Lecce in una posizione più avanzata nel nuovo assetto a quattro — potrebbe consegnare una maglia da titolare a tra Diego Moreira e Alphadjo Cisse.