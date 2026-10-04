Un nuovo Milan dopo la sosta: Amorim verso la svolta tattica, si passa alla difesa a 4

A spiegare il motivo di questo cambiamento è stato lo stesso allenatore portoghese nel post-partita della gara con il Lecce: "Quello che ho percepito nelle ultime partite — e che avevo già provato anche al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore — è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre". Poche parole che mostrano maturità e flessibilità: l'assimilazione dei meccanismi del 3-4-2-1 richiede tempo e interpreti specifici, mentre la rosa attuale del Milan sembra ritagliata su misura per un assetto a quattro dietro e con più qualità dalla trequarti in su.