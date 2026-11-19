Ancora problemi di infortuni per il Napoli. Nemmeno il tempo di riabbracciare i giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali che Allegri deve fare i conti con un brutta notizia. Nella sessione odierna di allenamento si è fermato Alex Meret: il portiere azzurro ha rimediato una frattura della quinta vertebra lombare che lo terrà ai box per diverse settimane. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Alex Meret, in seguito a un trauma subito in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo."