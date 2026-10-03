Milan, Pato svela: "Cardinale vuole Endrick". A gennaio sarà sfida alla Roma

Poco più di un oggetto misterioso nella capitale spagnola, ma una vera e propria occasione d'oro per il calciomercato della Serie A. Il futuro di Endrick al Real Madrid è a un punto di svolta: arrivato a Madrid con un investimento complessivo vicino ai 60 milioni di euro (e reduce dai sei mesi in prestito al Lione), il gioiello brasiliano classe 2006 ha racimolato appena 4 minuti in stagione sotto la gestione di José Mourinho. Un impiego con il contagocce che rischia di penalizzare la sua crescita e anche la stabilità con la maglia della Seleção (dove invece continua a trovare spazio come titolare) come ha spiegato il ct verdeoro Carlo Ancelotti: "Il problema dei ragazzi brasiliani è che non migliorano perché non giocano. Arrivano in grandi club a 18 anni e non trovano spazio. Senza giocare non possono progredire". Parole che spalancano le porte a un trasferimento nel mercato invernale e diventano un assist per Milan e Roma...
Milan, il retroscena di Pato e il piano di Cardinale
A riaccendere i riflettori sul Milan sono state le parole dell'ex rossonero Alexandre Pato dal Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Endrick? Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so".
Gerry Cardinale ha mantenuto un canale diretto con Florentino Perez durante la sessione estiva, incassando però un rifiuto iniziale delle Merengues ad aprire a cessioni o prestiti prima di metà stagione. A gennaio le cose potrebbero cambiare: con la riapertura della finestra trasferimenti, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta della Casa Blanca.
La Roma e il summit Champions
I giallorossi sono stati quelli più vicini ad assicurarsi il talento verdeoro nei mesi scorsi. Il direttore sportivo Tony D'Amico aveva trovato l'intesa totale sia con il Real Madrid che con il giocatore — con lo stesso Endrick che aveva confidato ad amici l'entusiasmo per la destinazione romana — prima del veto di Mourinho che ne bloccò la cessione.
L'interesse della Roma rimane però fortissimo e la spinta decisiva potrebbe arrivare a breve: il prossimo 14 ottobre le dirigenze di Roma e Real Madrid si ritroveranno faccia a faccia allo Stadio Olimpico per la sfida di Champions League. Sarà l'occasione ideale per un vertice di mercato e per tentare il sorpasso sulla concorrenza rossonera.