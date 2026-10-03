MERCATO

Milan, Pato svela: "Cardinale vuole Endrick". A gennaio sarà sfida alla Roma

L’attaccante brasiliano in blancos ha giocato solo 4 minuti e Ancelotti lo spinge lontano da Madrid, rossoneri e giallorossi all’assalto

03 Ott 2026 - 21:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Poco più di un oggetto misterioso nella capitale spagnola, ma una vera e propria occasione d'oro per il calciomercato della Serie A. Il futuro di Endrick al Real Madrid è a un punto di svolta: arrivato a Madrid con un investimento complessivo vicino ai 60 milioni di euro (e reduce dai sei mesi in prestito al Lione), il gioiello brasiliano classe 2006 ha racimolato appena 4 minuti in stagione sotto la gestione di José Mourinho. Un impiego con il contagocce che rischia di penalizzare la sua crescita e anche la stabilità con la maglia della Seleção (dove invece continua a trovare spazio come titolare) come ha spiegato il ct verdeoro Carlo Ancelotti: "Il problema dei ragazzi brasiliani è che non migliorano perché non giocano. Arrivano in grandi club a 18 anni e non trovano spazio. Senza giocare non possono progredire". Parole che spalancano le porte a un trasferimento nel mercato invernale e diventano un assist per Milan e Roma...

Milan, il retroscena di Pato e il piano di Cardinale

 A riaccendere i riflettori sul Milan sono state le parole dell'ex rossonero Alexandre Pato dal Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Endrick? Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so".

Gerry Cardinale ha mantenuto un canale diretto con Florentino Perez durante la sessione estiva, incassando però un rifiuto iniziale delle Merengues ad aprire a cessioni o prestiti prima di metà stagione. A gennaio le cose potrebbero cambiare: con la riapertura della finestra trasferimenti, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta della Casa Blanca.

La Roma e il summit Champions

 I giallorossi sono stati quelli più vicini ad assicurarsi il talento verdeoro nei mesi scorsi. Il direttore sportivo Tony D'Amico aveva trovato l'intesa totale sia con il Real Madrid che con il giocatore — con lo stesso Endrick che aveva confidato ad amici l'entusiasmo per la destinazione romana — prima del veto di Mourinho che ne bloccò la cessione.

L'interesse della Roma rimane però fortissimo e la spinta decisiva potrebbe arrivare a breve: il prossimo 14 ottobre le dirigenze di Roma e Real Madrid si ritroveranno faccia a faccia allo Stadio Olimpico per la sfida di Champions League. Sarà l'occasione ideale per un vertice di mercato e per tentare il sorpasso sulla concorrenza rossonera.

Leggi anche

Amorim: "Il Milan che ho in mente è ancora lontano. E su Ramos vi dico..."

milan
roma
endrick
real madrid
ancelotti

Ultimi video

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

I più visti di Milan

Kim (Bayern Monaco)

Kim torna in orbita Milan: è una pista per l'estate, c'è anche la Premier in corsa

Mario Gila

Gila: "Tifo per Milan-Juve in finale di Europa League. Mi ha cercato anche l'Inter ma... "

I rimpianti di André: "Un errore non andare al Milan. I contratti erano pronti, avevo sentito Modric e Ibra..."

2) Diego Moreira, 50 milioni di euro

Ramos e Moreira riscrivono la storia: ecco i 10 acquisti più costosi della storia del Milan

Adrien Rabiot

Milan, Cardinale torna a Milano con un obiettivo: il rinnovo di Rabiot. I dettagli

Rafael Leao

Milan-Galatasaray, accordo per Leao ma il portoghese chiede di più. E c'è il rilancio dell'Aston Villa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:43
Giuntoli: "Sono riuscito a portare Kessié all'Atalanta sfruttando i problemi con la Juve"
Carlos Augusto
14:19
Inter, piano rinnovi: priorità a Calhanoglu e Carlos Augusto
Darmian
09:17
Darmian-Bologna, manca l'ultimo sì: decisione a breve
16:28
Ibarbo al Pontedera dura meno di un mese: il colombiano scende in Eccellenza col San Cataldo
19:10
Icardi sbotta sui social: "Senza squadra? Io la chiamo libertà di scelta..."