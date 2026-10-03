Milan, Pato svela: "Cardinale vuole Endrick". A gennaio sarà sfida alla Roma

Poco più di un oggetto misterioso nella capitale spagnola, ma una vera e propria occasione d'oro per il calciomercato della Serie A. Il futuro di Endrick al Real Madrid è a un punto di svolta: arrivato a Madrid con un investimento complessivo vicino ai 60 milioni di euro (e reduce dai sei mesi in prestito al Lione), il gioiello brasiliano classe 2006 ha racimolato appena 4 minuti in stagione sotto la gestione di José Mourinho. Un impiego con il contagocce che rischia di penalizzare la sua crescita e anche la stabilità con la maglia della Seleção (dove invece continua a trovare spazio come titolare) come ha spiegato il ct verdeoro Carlo Ancelotti: "Il problema dei ragazzi brasiliani è che non migliorano perché non giocano. Arrivano in grandi club a 18 anni e non trovano spazio. Senza giocare non possono progredire". Parole che spalancano le porte a un trasferimento nel mercato invernale e diventano un assist per Milan e Roma...