Cosa succede a Camarda? Anche in azzurro l'attaccante diventa la riserva di... Cisse

"Alpha è un giocatore veramente forte. È un mio amico e sono contento per lui - ha detto lo stesso Camarda dal ritito deli azzurrini - Se lo merita perché è un ragazzo serio che si impegna molto. Sono convinto che continuerà a fare bene. Il Milan? Aspetto solo il mio momento e sfrutto le partite con l'Under 21 per fare bene. Ci tengo molto alla Nazionale e ci teniamo ad andare all'Europeo. Vincerlo? Dobbiamo crederci davvero. Siamo una famiglia e abbiamo grandi qualità: secondo me si può fare".