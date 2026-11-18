"L'idea di Gerry Cardinale, che è arrivato al mondo del calcio italiano venendo da venticinque anni di sport è quella di creare Milan Sport Entertainment - ha aggiunto - cioè fare intorno al Milan altri sport oltre al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano perché dà grande importanza anche alla città, che è una di quelle emergenti in Europa, per creare intorno a questo un'attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni".