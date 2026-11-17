"Possiamo vincere lo scudetto". Lo dice senza esitazioni Omari Hutchinson: "Abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa e anche se ci manca ancora qualche leader in certi momenti, credo che stiamo lavorando proprio su questo - ha detto il trequartista inglese a margine di un incontro con i tifosi del Milan in uno store di Milano - Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose".



L'obiettivo del giocatore, arrivato nel mercato estivo dal Nottingham Forest e che finora ha collezionato sette presenze in campionato (due da titolare) con un gol all'Udinese e quattro in Europa League (sempre dall'inizio), è quello di essere riscattato a fine stagione. "È il mio sogno. Mi vedo giocare qui ancora per molto tempo. Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra. Poi, ovunque mi metta l'allenatore, cerco di adattarmi, fare il mio lavoro e rendere al massimo, seguendo le sue indicazioni tattiche. Lui sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo". I primi mesi in rossonero fanno ben sperare: "L'allenatore è felice ma penso che ci sia ancora molto da fare. Mi sto guadagnando un po' di spazio… Da qui in avanti dobbiamo continuare a vincere".