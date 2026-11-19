Il 37enne aveva pensato a tutto, allestendo per la sua diretta uno sfondo con il logo dell'Everton e un microfono, ricreando l'ambiente tipico delle conferenze stampa di un allenatore professionista. Quando la moglie gli ha fatto notare che stava giocando a un videogioco, lui ha indicato uno spazio vuoto e si è riferito a James Tarkowski come se il difensore fosse seduto accanto a lui. Ha quindi chiesto gentilmente alla sua famiglia di andarsene per poter continuare l'intervista.