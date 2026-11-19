Da Football Manager alla realtà. Questo quanto accaduto a un fortunato tifoso dell'Everton. Il 37enne, conosciuto online come "The Fat Centre Back", è andato virale per un siparietto con la moglie. L'allenatore virtuale stava streammando una sessione di FM27 dalla sua camera da letto quando, a un certo punto, la compagna gli ha chiesto abbastanza direttamente perché un uomo adulto con due figli stesse tenendo una conferenza stampa per una squadra immaginaria.
Il 37enne aveva pensato a tutto, allestendo per la sua diretta uno sfondo con il logo dell'Everton e un microfono, ricreando l'ambiente tipico delle conferenze stampa di un allenatore professionista. Quando la moglie gli ha fatto notare che stava giocando a un videogioco, lui ha indicato uno spazio vuoto e si è riferito a James Tarkowski come se il difensore fosse seduto accanto a lui. Ha quindi chiesto gentilmente alla sua famiglia di andarsene per poter continuare l'intervista.
La clip è andata subito virale sui social media attirando l'attenzione anche dell'Everton. Così il club ha deciso di invitare il tifoso presso la propria sala stampa, dove James Tarkowski è arrivato a sorpresa. "Buongiorno, mister!", il saluto del difensore. Per un giorno, il sogno di allenare la propria squadra del cuore è diventato realtà.