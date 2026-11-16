Maignan si ferma per un problema all'anca: in Francia rassicurano il Milan

Sono ore di apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero, schierato titolare da Zinedine Zidane in occasione di Francia-Turchia, ultimo match dei transalpini in Nations League, non è rientrato dopo l'intervallo lasciando spazio a Guillaume Restes, numero uno del Tolosa.
Il 31enne si sarebbe fermato per un problema all'anca, nella zona dell’adduttore, in seguito a un contrasto con un calciatore avversario: secondo quanto scrive l'Equipe l'ex Lille oggi è stato sottoposto a primi accertamenti medici che hanno dato esito rassicurante. Maignan dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana e quindi essere a disposizione di domenica per Milan-Frosinone. Il club rossonero avrà ulteriori certezze nella giornata di martedì quando svolgerà esami più approfonditi sul giocatore.