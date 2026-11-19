Buone notizie in casa Milan in vista della sfida di domenica contro il Frosinone (si gioca alle 18 a San Siro). Mike Maignan, finito ko con la Francia per un problema all'anca (i successivi esami hanno escluso lesioni), si è regolarmente allenato svolgendo una parte della seduta in palestra: il numero uno ex Lille non ha accusato nessun fastidio. Il portiere quindi, dovrebbe essere regolarmente in campo contro i ciociari. Ci sarà anche Pavlovic: il serbo, che aveva saltato i precedenti impegni contro Ferencvaros e Genoa, ha superato il delicato problema al rene. Amorim potrà schierarlo alla ripresa in un match da vincere per non perdere contatto con la vetta, adesso distante cinque lunghezze.