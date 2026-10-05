Il Milan ha un piano comune per Rabiot e Pulisic: Cardinale è già al lavoro

Norvegia-Portogallo: Nyland sbaglia e Gonçalo Ramos si sblocca
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Il mercato di gennaio è più vicino e in casa Milan proseguono le manovre del nuovo Head of Football, ossia quel ruolo che in estate Cardinale voleva affidare a Markus Krosche. Alla fine il tedesco è rimasto all'Eintracht Francoforte, ma la sua figura resta ancora spendibile. La decisione definitiva comunque non sarà immediata, e al momento i faldoni più delicati restano nelle mani del patron. Che da diversi mesi ha cambiato marcia vivendo il Milan a tutto tondo.
Una delle priorità di Cardinale è non perdere i big della rosa: il piano è quello di blindare Pulisic e Rabiot, rispettivamente in scadenza nel 2027 e nel 2028. Per entrambi i rossoneri possono esercitare una clausola per allungare il contratto di un anno, ma l'idea è quella di legarli al club rossonero ancora per diverse stagioni. Il francese è un pallino di Amorim, mentre l'americano sta finalmente rinascendo dopo un 2026 da incubo tra infortuni e un rendimento negativo.
Il piano di Cardinale, scrive il Corriere dello Sport, è quello di blindare entrambi fino al 2031 per farli sentire, più che mai, al centro del progetto. I dialoghi con i due entourage entreranno presto nel vivo con l'obiettivo di chiudere la faccenda nei prossimi mesi, possibilmente entro gennaio.
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