Il Milan ha un piano comune per Rabiot e Pulisic: Cardinale è già al lavoro

Una delle priorità di Cardinale è non perdere i big della rosa: il piano è quello di blindare Pulisic e Rabiot, rispettivamente in scadenza nel 2027 e nel 2028. Per entrambi i rossoneri possono esercitare una clausola per allungare il contratto di un anno, ma l'idea è quella di legarli al club rossonero ancora per diverse stagioni. Il francese è un pallino di Amorim, mentre l'americano sta finalmente rinascendo dopo un 2026 da incubo tra infortuni e un rendimento negativo.