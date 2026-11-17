I giornali sportivi: martedì 17 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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In casa Milan oggi giornate decisiva a proposito delle condizioni fisiche di Mike Maignan, che si era fermato al termine del primo tempo della sfida tra Francia e Turchia, lasciando il campo dopo un massaggio alla coscia destra e cedendo il posto al collega del Tolosa Restes.
Rientrato a Milano con qualche dubbio sull'entità del problema, il portiere francese sosterrà oggi una risonanza magnetica per valutare il fastidio accusato tra l'anca destra e la zona dell'adduttore. L'obiettivo dello staff medico è capire se il capitano potrà tornare tra i pali in tempo per la gara di San Siro contro il Frosinone di domenica 22 novembre alle ore 18. Ieri dalla Francia trapelava ottimismo ma è chiaro che i medici rossoneri vogliono valutare la situazione coi propri occhi.
Nel frattempo proseguono i programmi di recupero per gli altri elementi indisponibili della rosa. Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek hanno già sostenuto gli esami di controllo e vengono valutati quotidianamente per fissare il rientro in gruppo e poi in campo. Segnali incoraggianti arrivano invece da Strahinja Pavlovic, che ieri ha svolto lavoro personalizzato: il difensore serbo sta superando un delicato problema al rene e punta a tornare disponibile per la sfida di domenica.
Dopo una settimana di riposo, i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali sono tornati al lavoro a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim. In attesa del rientro completo di tutti i nazionali entro giovedì, la seduta è stata integrata da numerosi elementi aggregati dal Milan Futuro visto che gli unici calciatori della prima squadra presenti sono Torriani, Gila, Terracciano, Musah, De Winter e Hutchinson.
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