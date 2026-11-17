Nel frattempo proseguono i programmi di recupero per gli altri elementi indisponibili della rosa. Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek hanno già sostenuto gli esami di controllo e vengono valutati quotidianamente per fissare il rientro in gruppo e poi in campo. Segnali incoraggianti arrivano invece da Strahinja Pavlovic, che ieri ha svolto lavoro personalizzato: il difensore serbo sta superando un delicato problema al rene e punta a tornare disponibile per la sfida di domenica.