Il primo allenamento a porte chiuse finito su Youtube. Non è cosi che Mauricio Pochettino immaginava la prima giornata di lavoro a Carrington, centro sportivo del Man Utd. Il tecnico argentino ha diretto il suo primo allenamento con i Red Devils, solo che la sessione è stata parzialmente trasmessa su YouTube all'insaputa del club, come riportato da diverse testate giornalistiche inglesi.
Il colpevole? Un osservatore fin troppo curioso che si è preso la libertà di filmare la sessione dall'alto, utilizzando un drone. È così che dodici minuti dell'allenamento del Manchester United, che si sarebbe dovuto svolgere a porte chiuse, sono finiti online.