Milan, il gruppo Vuitton valuta l'acquisto del club: operazione da oltre un miliardo

DECISIVO LO STADIO

Non c'è pace per i tifosi del Milan. La squadra di Pioli naviga nelle parti basse della classifica e, dopo aver cambiato tre allenatori in cinque mesi, a cambiare nel 2020 potrebbe essere ancora una volta la proprietà del club. Nonostante le timide smentite di Elliott sull'argomento, le voci continuano a moltiplicarsi e si fanno sempre più insistenti, come dimostra l'articolo a firma Giulio Mola pubblicato da Il Giorno. Milan e Inter unite per il nuovo San Siro

































































































Negli ultimi mesi - si legge - le voci di cui sopra sono andate tutte in un'unica direzione, che porta a Parigi e in particolare a Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Luois Vuitton (il più grande polo mondiale del lusso), il quale sarebbe seriamente interessato a comprare il Milan. A dimostrazione di ciò il fatto che Arnault, che vorrebbe rilevare il club entro l'estate del 2020, abbia già affidato alla Lazard (banca di investimento londinese) il ruolo di advisor.

La multinazionale del lusso aveva già smentito con un comunicato social di Antoine Arnault, figlio di Bernard ("Massimo interesse per il club ma non siamo interessati ad investire"), ma dagli ambienti parigini filtrerebbe l'intenzione del proprietario di Lvmh di sbarcare a Milano perché attratto dalle nuove dinamiche dall'economia europea, in cui Londra per via della Brexit ha perso il suo ruolo centrale nell'industria del lusso. Nell'idea di Arnault il calcio diventerebbe quindi un ramo dell'industria dello sfarzo, ma senza dimenticare ovviamente il campo: il grande sogno per il rilancio del Milan sarebbe infatti Massimiliano Allegri.

Non c'è ancora un'offerta, specifica Il Giorno, ma ci sarebbe una richiesta ben precisa da parte di Elliott, quantificabile in un miliardo e 200 milioni di euro. L'azionista di maggioranza dei rossoneri in meno di due anni ha già investito circa 700 milioni nel Milan e per questo pare che nei mesi scorsi abbia rifiutato un'offerta di 600 milioni avanzata da Daniel Kretinsky, proprietario dello Sparta Praga. Paul Singer, numero uno del fondo statunitense, vuole rilanciare velocemente la squadra prima di venderla e in questo senso sarà fondamentale il progetto per il nuovo stadio. Elliott vuole accelerare, ben consapevole che con la certezza di poter giocare in uno stadio moderno sarebbe molto più facile cedere il club a condizioni vantaggiose.

