Milan, Ibrahimovic incontra Papa Francesco in Vaticano

Zlatan Ibrahimovic incontra Papa Francesco. L'attaccante del Milan è stato ricevuto dal Pontefice in Vaticano, dove i due si sono intrattenuti in una breve conversazione e hanno avuto uno scambio di doni natalizi. Ibra ha regalato a Bergoglio il suo libro, Adrenalina, ricevendo in cambio una copia de Lo sport secondo Papa Francesco. Il bomber ha poi voluto aggiungere un omaggio, la sua maglia rossonera numero 11: "Le piace il Milan? - ha chiesto al Pontefice -. Io con questa faccio un po' di magie in campo...". Ibrahimovic ha poi celebrato l'incontro con una foto sui social, dal messaggio emblematico: "Peace and love".