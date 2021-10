Milan, Ibra si allena col gruppo: anche Calabria e Krunic recuperabili

A MILANELLO

Il centravanti svedese se starà bene rientrerà tra i convocati anche per il Verona

In un periodo difficile come quello che sta attraversando il Milan, con l'infermeria di Milanello più colma rispetto al campo, anche un allenamento in gruppo può riportare il sorriso. Se poi il giocatore ad essere tornato ad allenarsi coi compagni è Zlatan Ibrahimovic, un po' di ottimismo lo riporta per forza di cose. Dopo aver perso, tra gli altri, anche Maignan e Messias per infortunio, Pioli ha ritrovato lo svedese, Calabria e Krunic. Se non per il Verona, contro il Porto dovrebbero essere tutti e tre a disposizione.

Il gruppo squadra arruolabile da mister Pioli in vista del Verona è ai minimi storici, ma proprio per questo motivo - con tanti impegni in arrivo considerando anche la Champions League - difficilmente il tecnico rossonero forzerà la mano.

Se daranno adeguata garanzie tanto Calabria e Krunic quanto Ibrahimovic potrebbero rientrare nell'elenco dei convocati per la sfida di campionato, ma probabilmente per rivederli in campo dal primo minuto bisognerà aspettare la trasferta di Porto di martedì.