Milan, Ibra è carico: "Sto meglio. Lo scudetto lo vince la squadra dove gioco io..."

MILAN

Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato alla grande 40 anni ed è carico in vista del rientro in campo previsto contro il Verona. "Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo - ha spiegato il fuoriclasse del Milan all'inviato de Le Iene Stefano Corti -. Sto meglio, questi sono solo piccoli problemi, ma si risolvono". "Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan...", ha aggiunto. Le Iene

Gli anni passano, ma Zlatan resta sempre lo stesso. In campo e fuori dal campo. Con la stessa voglia di stupire e sicurezza nei propri mezzi. I quarant'anni appena compiuti, del resto, per Ibra non sono affatto un problema. L'attaccante rossonero ha ribadito infatti di sentirsi ancora giovane e di essere pronto a nuove sfide.

Certo, qualche problema fisico ogni tanto si fa vivo, ma per Zlatan la certezza di essere ancora competitivo è intatta. Come la voglia di conquistare nuovi titoli col Milan. A partire dal prossimo scudetto. "Chi lo vince? La squadra che ha Ibra...", ha assicurato il campione svedese con la solita sicurezza.