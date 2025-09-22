Milan, Gimenez vuole sfruttare la Coppa Italia per scacciare i fantasmi

Turnover sì, ma con criterio: questo il pensiero di Max Allegri verso la sfida di domani contro il Lecce (diretta esclusiva su Italia 1 dalle 21) che vale gli ottavi di Coppa Italia. Il ragionamento è figlio di due considerazioni, la prima risale alle parole pronunciate dall'allenatore del Milan prima dei trentaduesimi di finale contro il Bari: "La Coppa Italia è uno dei tre obiettivi stagionali" e dunque non va snobbata; la seconda è il logico tentativo di continuare sulla positiva scia partita proprio coi salentini in campionato e proseguita con la vittoria sul Bologna e sull'Udinese.