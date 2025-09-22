Milan, Gimenez vuole sfruttare la Coppa Italia per scacciare i fantasmi

Allegri pensa al turnover in ogni reparto contro il Lecce, tra i pali si rivede Maignan
Turnover sì, ma con criterio: questo il pensiero di Max Allegri verso la sfida di domani contro il Lecce (diretta esclusiva su Italia 1 dalle 21) che vale gli ottavi di Coppa Italia. Il ragionamento è figlio di due considerazioni, la prima risale alle parole pronunciate dall'allenatore del Milan prima dei trentaduesimi di finale contro il Bari: "La Coppa Italia è uno dei tre obiettivi stagionali" e dunque non va snobbata; la seconda è il logico tentativo di continuare sulla positiva scia partita proprio coi salentini in campionato e proseguita con la vittoria sul Bologna e sull'Udinese.
In porta sarà turnover per modo di dire poiché rispetto alla trasferta in Friuli cambierà il portiere ma tornerà il legittimo proprietario visto che Maignan ha risolto i problemi al polpaccio e userà il match anche per tornare al top in vista del big match in Serie A contro il Napoli. In difesa De Winter dovrebbe prendere il posto di Pavlovic ma, almeno in linea teorica, il belga potrebbe sostituire pure Tomori o Gabbia. Athekame o Bartesaghi faranno rifiatare Estupinan.
In mediana turno di riposo per Modric e occasione in regia per Ricci mentre Loftus-Cheek dovrebbe far rifiatare Rabiot, con la conferma di Fofana nei tre. In attacco Nkunku cercherà il primo gol in rossonero anche se ad averne bisogno è più che altro Santi Gimenez, non a caso Allegri, che sarà ancora sostituito da Landucci visto che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, continuerà a schierarlo (lasciando in panchina quindi Pulisic): il messicano, incolore anche contro l'Udinese, al momento sembra l'unica nota stonata dell'orchestra milanista. Chissà che l'aria della Coppa Italia non faccia bene pure a lui. Per Leao, come previsto, l'obiettivo è Milan-Napoli di domenica.
