Al via udienza Zappi, n.1 arbitri al tribunale nazionale Figc

È cominciata questa mattina, davanti al Tribunale federale nazionale, l'udienza del presidente dell'AIA, Antonio Zappi, deferito dalla procura FIGC (presieduta da Giuseppe Chiné) per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Secondo l'accusa sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Con Zappi, per lo stesso motivo, era stato deferito anche il componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi.