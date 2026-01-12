Logo SportMediaset

Calcio

Milan, Modric vince il premio "Gentilezza" e scrive al sopravvissuto di Crans-Montana

12 Gen 2026 - 14:22
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Riconoscimento speciale a Firenze per Luka Modric: alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il centrocampista del Milan ha ricevuto il "Premio Costruiamo Gentilezza" nello sport. Il Pallone d'Oro 2018 è stato scelto direttamente dai bambini, che lo hanno indicato come esempio di "campione gentile", e premiato da Gaia Simonetti con la maglia simbolo dell'iniziativa. A confermare lo spessore umano del croato anche un altro gesto recente: insieme al club, ha inviato un messaggio di sostegno a un giovane tifoso sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana.

modric
crans-montana

