Ottavio Bianchi sulla Nazionale: "Mancato stage? Occasione persa, poi non lamentiamoci"

Un tema che, secondo Bianchi, torna d'attualità anche quando si guarda la rosa del Como che punta a un piazzamento europeo: "Quando allenavo il Como, le soddisfazioni arrivarono con giocatori italiani che non avevano mai giocato in Serie A e poi hanno fatto una carriera eccezionale come Fusi, Centi, Tempestilli, Bruno e Giuliani. Ora è completamente diverso: il Como è una multinazionale e non mi piace molto, al di là della simpatia che ho per la società. Se trovo una squadra con molti italiani, la guardo volentieri. Altrimenti, se devo vedere gli stranieri, mi guardo la Premier e la Liga con i migliori giocatori al mondo".