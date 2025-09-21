Milan, il segreto è a centrocampo: è il più completo con quello del Napoli

Sarà che il Milan è abituato ai Palloni d'oro (sono ben 13 nella storia rossonera i giocatori che hanno alzato il prestigioso trofeo individuale), sarà che il nostro campionato permette di fare la differenza anche a un'età avanzata, ma quello che sta facendo Modric nelle sue prime apparizioni in Serie A è davvero sconvolgente. E' costantemente una mossa avanti, fa sempre la cosa giusta, accarezza il pallone pescando chi si butta in profondità senza neanche guardarlo, usa l'esterno del piede come una logica prosecuzione di un cervello calcisticamente avanzato. L'azione che lo ha portato al gol decisivo al Bologna (palla in verticale in un corridoio che ha visto solo lui, prima di lanciarsi nello spazio) e il passaggio che pesca Espuninian a Udine, sono solo piccole chicche in prestazioni superbe.