Milan, sfumato Paratici. Chi sarà il nuovo ds: in lista Tare, D'Amico e Manna

Bomber in campo, scopritore di talenti da dirigente, Tare è stato nella dirigenza della Lazio dal 2008, anno in cui ha svestito la maglia biancoceleste e appeso gli scarpini al chiodo, fino al 2023. Nel 2008 l’albanese diventa coordinatore dell'area tecnica, lavorando a braccetto con Guglielmo Acri per quello che riguardava il mercato in uscita. Dall’anno successivo, con l'addio di Walter Sabatini, diventa il nuovo direttore sportivo della Lazio. Nei 15 anni da direttore nel club della Capitale, Tare, sulle orme del suo predecessore, si è dimostrato un grande scopritore di talenti: sono tantissimi i calciatori portati a Roma per pochi milioni e rivenduti a cifre monstre, ragione per cui a Casa Milan il suo nome è molto apprezzato. Tra i suoi colpi migliori c'è sicuramente Milinkovic Savic, prelevato dal Genk per 14 milioni (strappandolo in extremis alla Fiorentina) e rivenduto a 40.