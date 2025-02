Il Milan dei "Fab4" rimandato ancora: ma più che di moduli è questione di testa

Alla fine dunque il Milan paga sì l'ingenuità imperdonabile e incomprensibile di un giocatore, ma si mostra anche incapace di reagire e cambiare marcia, dopo aver già sbagliato tanto, se non tutto, nella gara di andata. E in Champions non te lo puoi permettere. Per questo quella epica del 2 maggio 2007 contro i Red Devils resta l'ultima rimonta completata dal Milan in Europa dopo aver perso la gara di andata: da allora 6 eliminazioni (contro Manchester United, Tottenham, Alteltico Madrid, Arsenal in Europa League, Inter e ora Feyenoord). Ma stavolta per cambiare la storia sarebbe bastato molto meno della squadra che poi, in quel 2007, divenne campione d'Europa. Sarebbe bastato poco e forse la pochezza del Milan di Conceiçao, dopo aver illuso tutti per 45 minuti, sta proprio qui. Come la differenza tra i campioni che hanno fatto la storia e quelli che oggi mancano l'ultimo step, il salto di qualità definitivo, per questione anche di testa, di mentalità, di lucidità e personalità che in Champions significano tanto, se non tutto.