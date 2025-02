Milan, le follie di Theo: il nervosismo, i social, i capelli e il rosso che costa la Champions

Il momento in cui Milan-Feyenoord ha vissuto il momento chiave è arrivato al 51': Theo Hernandez entra in area e finisce a terra, senza essere toccato da Read. Per l'arbitro Marciniak è simulazione e, di conseguenza espulsione per il francese (già ammonito) che lascia in inferiorità numerica la sua squadra nel momento in cui doveva spingere per trovare il secondo gol. Il primo giallo è persino peggio: una trattenuta a centrocampo assolutamente inutile ed evitabile. Tifosi furiosi per una leggerezza che in partite così importanti è semplicemente imperdonabile.